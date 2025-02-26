США запланировали саммит застройщиков по восстановлению сектора Газа

США готовят саммит с застройщиками и проектировщиками, чтобы обсудить план восстановления сектора Газа, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время пройдет встреча с крупнейшими застройщиками ближневосточного региона, где обсудят планы по восстановлению. Среди участников будут как арабские девелоперы, так и проектировщики, передает ТАСС.

Уиткофф подчеркнул, что несколько стран уже выразили намерение участвовать в разработке «некоего постоянного решения» для жителей Газы. При этом он отметил, что выселение населения не планируется. По его словам, проживание в регионе на протяжении следующих 10-15 лет будет непрактичным, учитывая время, необходимое для полного восстановления анклава.

Ранее президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

Кроем того, президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

Газета ВЗГЛЯД писала, что предложение США по сектору Газа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.