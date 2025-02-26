Трамп показал, как может выглядеть отстроенный сектор Газа

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео о секторе Газа, показав, как, по его мнению, будет выглядеть анклав, восстановленный после боевых действий. Видеоролик американского лидера был размещен в его аккаунте в Truth Social, пишет Daily Mail.

Ранее во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в Иорданию, Египет или Марокко. Трамп назвал Газу «площадкой под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее», но сейчас у них нет альтернатив. Планы Трампа вызвали резкое осуждение со стороны арабских лидеров и палестинского движения ХАМАС.

Дональд Трамп представил накануне свое видение того, как может выглядеть «Ближневосточная Ривьера» в случае восстановления сектора Газа. Соответствующее видео явно сгенерировано искусственным интеллектом.

Ролик начинается c разрушенных домов и осколков стекла и бетона на дороге, а также надписи - «Газа 2025: что дальше?». А затем идут кадры региона с курортами и небоскребами, где по золотому песку пляжей бегают дети.

В видео есть и соратник Трампа американский миллиардер Илон Маск, который ест ресторанные блюда и кидает в воздух деньги, а также откровенно одетые танцовщицы. И, конечно, сам Трамп и его изображения – золотые шары, фигурки, а также огромный золотой памятник, рядом с которым ходят туристы.

В конце ролика зрители увидят лежащих на шезлонгах американского президента и израильского премьер-министра.

Напомним, что движение ХАМАС отвергло предложение о контроле США над сектором Газа, назвав его «вопиющей попыткой ликвидировать палестинское дело». Официальный представитель движения Сами Абу Зухри подчеркнул, что высказывания президента США Дональда Трампа являются «смехотворными и абсурдными» и могут дестабилизировать Ближний Восток.