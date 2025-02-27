ХАМАС передал тела четырех израильских заложников

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС передали четырех израильских заложников сотрудникам Красного Креста в рамках соглашения о перемирии. Об этом сообщает телеканал Al Jaseera со ссылкой на источник.

Уточняется, что передача тел состоялась в Хан-Юнисе, на юге Газы. Организация доставит их в Израиль. Официально имена погибших будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.

Reuters: ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Палестинское радикальное движение обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней. В ответ Израиль обязался освободить из тюрем более 1850 палестинцев.