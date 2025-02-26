Заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что Турция рассматривает Россию как потенциального союзника в конфликте с западными странами. При этом Анкара является одной из основных мишеней для Вашингтона.

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Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан также отметил важность отношений РФ и Турции.

По словам Топкурулу, Турция – это одна из главных целей Америки в их стремлении контролировать энергетические маршруты и месторождения, которые находятся между Каспийским морем и Персидским заливом через проект «Курдистан», сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что Турция будет бороться с Западом вместе с соседями, в частности с Россией и Ираном.

Напомним, что эксперт оценил недавнюю встречу Зеленского и Эрдогана и ее влияние на Черное море. Зеленский в ближайшем будущем может сбежать в Турцию из-за отсутствия помощи.