Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на американского лидера Дональда Трампа, чтобы он предоставил военную поддержку французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку тысячам солдат, которых Великобритания и Франция готовы разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, о котором США ведут переговоры с Россией», — говорится в материале.

По словам неназванного чиновника, они не вдавались в подробности, однако Трамп был открыт для этой идеи. Президент Франции покинул Вашингтон, думая, что добился взаимопонимания с американским лидером.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Во время пресс-конференции в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон перебил Дональда Трампа, уточняя, как Европа оказывала финансовую помощь Украине. Телеканал CNN отметил, что французский и американский лидеры улыбались и были дружелюбными, пока дело не дошло до обсуждения Украины. В этот момент противоречия между Европой и США стали более очевидными.