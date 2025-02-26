Литовские политики в Вильнюсе утверждают, что на протяжении многих лет Россия воздействовала на молодежь Литвы через два учебных заведения: гимназии, носящие имена поэта Александра Пушкина и советского актера Василия Качалова. Также они считают, что Пушкин относился к их стране с пренебрежением.

Министр образования Литвы Раминта Поповене заявила, что Россия оказывает давление на подрастающее поколение с помощью имени поэта.

«Кремль использует Пушкина для своей пропаганды», — утвердила она.

Цитату приводит «АиФ».

«Отношение Пушкина к Литве в целом было пренебрежительным и это не имеет ничего общего с государственностью Литвы. И если учесть то, как нынешний режим использует Пушкина в политических целях, я имею в виду кремлевский режим, то в Вильнюсе таких названий не должно быть», — высказался зампред литовской Партии свободы Витаутас Миталас.

Ранее Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и Владимиром Лениным во время процедуры отключения страны от единой энергосистемы, которая включает РФ, Беларусь, Латвию, Литву и Эстонию (БРЭЛЛ).