Финский политолог Юсси Лассила заявил, что президент США Дональд Трамп может потребовать исключения Финляндии и Швеции из НАТО, чтобы наладить отношения с Москвой. Об этом Лассила рассказал агентству STT.

По мнению Лассилы, можно ожидать, что во время переговоров с США Россия предъявит те же требования к НАТО, что и до украинского кризиса: Москва хочет, чтобы расширение альянса к ее границам остановилось. Эксперт обратил внимание, что ранее Кремль призвал к «более широкому обсуждению» вопросов европейской безопасности.

Говоря о европейской безопасности, Россия имеет в виду присутствие США и НАТО в Европе, подчеркнул Лассила. По его мнению, конечная цель России – «выдворить» США из Европы.

Во время переговоров с экс-главой США Джо Байденом в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

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В проекте предложенного Россией договора содержалось требование не размещать дополнительные силы альянса за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997-го (до присоединения к НАТО государств Восточной Европы). Также Москва призывала НАТО не создавать новые военные базы на территории бывших советских республик. При Байдене США не приняли требования России, но при Трампе все может измениться, считает Лассила.

«Склонность Трампа к точке зрения России может достичь беспрецедентных масштабов», - подчеркнул финский эксперт.

По его мнению, Трамп может согласиться на требование России вернуть альянс к условным границам 1997 года. На практике это будет означать исключение из НАТО новых членов - Финляндии и Швеции.