В Германии нашли способ избежать продажи «Северного потока — 2»

ФРГ может национализировать газопровод «Северный поток – 2» и его инфраструктуру на своей территории, чтобы избежать продажи объекта, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, для реализации такого плана необходимо развитие российско-германских связей.

Сейчас нужно действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве Nord Stream AG, не выставил его на торги, — заявил немецкий политик.