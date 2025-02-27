В Канаде решили переименовать рецепт кофе в знак протеста против Трампа

Сразу несколько кофеен в Канаде изменили в своих меню наименование американо на канадиано. Как пишет The Washington Post, сделали они это в знак несогласия с политикой президента США Дональда Трампа.

"Если раньше в меню Cafe Belém значился "Американо" - фирменный напиток, приготовленный из эспрессо и воды, то теперь там указано "Канадиано", - говорится в материале.

Трамп отказался считать Канаду независимым государством

Авторы отмечают, что предприниматели недовольны тем, что Вашингтон собирается ввести против Оттавы пошлины на ввозимые товары. А еще им не нравится риторика Трампа, который не раз говорил, что хотел бы сделать североамериканское государство 51-м американским штатом.

Первой кампанию по переименованию напитка запустила кофейня Kicking Horse в Британской Колумбии. Пользователи соцсетей раскритиковали ее за такую идею. Они напомнили, что рецепт американо появился во Вторую мировую войну, когда во время кампании в Италии солдаты из США разбавляли водой итальянский кофе, который считали слишком крепким.

Впрочем, пример оказался заразительным. Ряд заведений в Британской Колумбии и Торонто подобным образом изменили название напитка в своих меню.

Напомним, недавно Трамп пошутил, что оставит Канаде ее гимн после присоединения к США. Сама же Америка, отмечал он, больше не в силах терпеть огромные объемы торгового дефицита и субсидий, необходимых Канаде, чтобы оставаться на плаву.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявлял, что относится серьезно к высказываниям президента США. По его мнению, Вашингтону нужен доступ к полезным ископаемым в соседней стране.