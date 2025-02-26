Мэр Красноармейска призвал Зеленского к миру
Мэр Красноармейска Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и «дать людям пожить». Свое видеообращение Требушкин опубликовал в одной из соцсетей.
Донецкий город Красноармейск сейчас находится под контролем ВСУ (на Украине город называют Покровском). СМИ сообщали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска.
Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. 24 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать на красноармейском направлении, но безуспешно - ситуация находится под полным контролем ВС РФ.
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В своем видео Требушкин обратился к Зеленскому на русском языке. Он подчеркнул, что часть жителей Красноармейска остается в городе, хотя там нет тепла и центрального водоснабжения. Мэр подчеркнул, что люди хотят сохранить свои дома и надеются на мир.
«Общаясь с этими жителями, я слышу от всех: «Мира, мира, мира». <…> Большинство жителей Украины тоже хотят мира», - заявил Требушкин, призвав Зеленского «дать людям пожить».