Мэр Красноармейска Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и «дать людям пожить». Свое видеообращение Требушкин опубликовал в одной из соцсетей.

Донецкий город Красноармейск сейчас находится под контролем ВСУ (на Украине город называют Покровском). СМИ сообщали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. 24 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются контратаковать на красноармейском направлении, но безуспешно - ситуация находится под полным контролем ВС РФ.

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В своем видео Требушкин обратился к Зеленскому на русском языке. Он подчеркнул, что часть жителей Красноармейска остается в городе, хотя там нет тепла и центрального водоснабжения. Мэр подчеркнул, что люди хотят сохранить свои дома и надеются на мир.