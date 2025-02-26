Белый дом дал объяснение загадочному синяку на руке Трампа

Белый дом дал объяснение загадочному синяку на правой руке Дональда Трампа, который впервые был замечен, когда в октябре он выступил на ежегодном ужине Эла Смита на Манхэттене.

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В то время как Трамп отпускал шутки о нью-йоркской элите, фотографии его правой руки обошли интернет, показывая, что она выглядела покрытой синяками, возможно, скрытой слоем макияжа.

Тот же синяк был запечатлен под другим углом, когда он общался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Позже во время интервью телеканалу Fox News синяк снова был покрыт косметикой, точно соответствующей оттенку кожи Трампа.

Представитель Белого дома, отвечая на вопрос DailyMail.com, сказал, что синяки появились из-за того, что Трамп пожимал сотни рук людям во время предвыборной кампании и выполнял свои текущие обязанности. По его словам, Трамп старается приветствовать как можно больше людей. Это объясняет, почему синяк появился в октябре, в разгар предвыборной кампании Трампа.

В отсутствие четкой информации в интернете появились домыслы. Некоторые утверждают, что это похоже на синяк, оставшийся после внутривенной процедуры. Другие спрашивали, может ли Трамп, который стал самым старым президентом, принявшим присягу в январе, "обезвоживаться и получать жидкости" или даже бороться с дефицитом витаминов. Для тех, кто наблюдает за Трампом, или для всех, кто интересуется или обеспокоен президентом, активная публичная позиция Трампа в СМИ даст множество возможностей оценить его прогресс. В среду он проведет свое первое заседание кабинета министров, а в четверг примет премьер-министра Британии Кира Стармера.

У предшественника Трампа, Джо Байдена, был свой таинственный синяк за несколько дней до того, как он покинул свой пост. Это было заметно, когда 82-летний Байден появился на церемонии утверждения федеральных судей, а затем наградил медалью Свободы Хиллари Клинтон. Белый дом Байдена так и не предоставил объяснений появления синяков у бывшего президента.