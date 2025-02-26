В Китае жестко ответили на план Трампа поссорить Москву и Пекин

Стратегия президента США Дональда Трампа по улучшению отношений с Россией представляет собой лишь начальный этап более обширного плана, сообщает китайское издание NetEasy. Основная цель — вовлечь Россию в американские стратегические рамки для нейтрализации потенциального альянса между Китаем и Россией, так как глава Белого дома видит в Китае основного соперника.

«В плане Трампа оттепель в американо-российских отношениях — это только первый шаг, а за ним стоит более масштабный заговор с целью втянуть Россию в свои собственные стратегические рамки, чтобы разобраться с возможным лагерем сотрудничества между Китаем и Россией», — пишет издание NetEase.

По их мнению, достижение этой цели окажется для Трампа сложным на практике.

Однако, как отмечает СМИ, прочное сотрудничество между Россией и Китаем находит отражение не только в дипломатии, но и в конкретных проектах, таких как совместные инициативы в энергетике, науке, технике и инфраструктуре. А также согласованные позиции обеих стран в международных организациях подчеркивают глубину их отношений, особенно в условиях западных санкций против России, когда роль Китая становится еще более важной.

Ранее президент Владимир Путин продемонстрировал, что Россия не откажется от дружбы с Китаем после возобновления контактов с США. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули в телефонном разговоре, что отношения Москвы и Пекина не зависят от других стран.