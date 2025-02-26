Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина.

Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому
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«Мы в Киеве, поскольку Украина – это Европа». Этот лозунг, под которым на Украине в 2014 году устроили госпереворот, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провозгласила, действительно находясь в Киеве. Компанию ей составили лидеры Дании, Испании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и все еврокомиссары. Столь значительной высадки западного «генералитета» в Киеве никогда еще не было.

Номинально это все для того, чтобы поддержать Владимира Зеленского словами и делами. В тот же день были анонсированы новый пакет помощи для Украины, включающий военную технику и несколько миллиардов евро, и новый, уже 17-й по счету пакет санкций против России.

Вот только эффективность подобной демонстрации будет, скорее всего, небольшой. Возможно, даже отрицательной.

Все эти меры поддержки для Украины – как мертвому припарки. Европейские лидеры не смогли выписать киевскому режиму какого-либо рецепта военной победы.

«Уже всем очевидно, что победить Россию на поле боя невозможно. Но, к сожалению, никаких конструктивных предложений от европейских политиков в Киеве не прозвучало, – заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. – У меня такое ощущение, что все их выступления писал какой-то искусственный интеллект. Это пустое жонглирование фразами: русская агрессия, героизм украинского народа, справедливый мир, слава Украине и т. п. Никаких альтернативных предложений по установлению мира я не услышал».

Из общего числа повторов выделялась разве что фраза премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что «завершение войны опаснее войны», поразившая всех своей абсурдностью.

«А здоровье опаснее болезни? – хотелось бы уточнить у Копенгагена», – парировала спикер российского МИД Мария Захарова.

Не смогли западные лидеры предложить Владимиру Зеленскому и сколь-либо долгосрочной стратегии выживания на фоне инициатив Дональда Трампа по сокращению финансирования киевского режима.

Да, Европа обещает дать денег – и, скорее всего, какое-то время действительно будет их давать. Но этого будет недостаточно.

«Европейцы могут напечатать деньги, но их нужно конвертировать в металл: снаряды, пушки, ракеты, спутниковую связь и т. п.», – напоминает Спиридон Килинкаров. А дать металл могут лишь США. «Встреча в Киеве не изменит ситуацию. Без США Евросоюз не в состоянии постоянно удерживать Украину на плаву», – уверен эксперт РСМД Алексей Наумов.

При этом Зеленскому в его ситуации нужны не столько деньги и оружие, сколько люди. То есть войска, которые могут изменить ситуацию на поле боя.

«Россия взяла инициативу на линии фронта в свои руки. Огромное количество вооружений и финансирования, которые выделяются Украине, не изменили ситуации на поле боя. Дело тут не столько в вооружениях, сколько в отсутствии мотивации для участия в боевых действиях со стороны украинцев. Зеленский просто не в состоянии выполнить свою часть контракта – дать людей в обмен на оружие», – говорит Килинкаров.

Особым аспектом высадки натовцев в столице Украины стало то, что в их присутствии киевский режим провалил тест на легитимность.

«Провальное голосование в Верховной раде о легальности и легитимности украинского президента дает основание полагать, что у элиты есть понимание: дни Зеленского сочтены. Просто пока нет политического решения со стороны США, но я думаю, что это вопрос нескольких месяцев», – считает Килинкаров.

Судя по всему, целью европейцев в Киеве было не помочь Украине, а показать свою субъектность. Иными словами, доказать, что в условиях политики Дональда Трампа Европа и Канада способны на принятие самостоятельных коллективных решений.

«Мы видим, как в целом коллективный Запад остался без своего руководителя, но коллективным Западом остался. И теперь его руководителем, видимо, является Урсула фон дер Ляйен», – считает Алексей Наумов.

Доказать свою субъектность нужно хотя бы для того, чтобы Трамп пустил европейцев за стол переговоров по Украине и учел их интересы в создаваемой совместно с Москвой новой системе безопасности в Европе.

Однако в европейской демонстрации силы было больше демонстрации, чем силы.

«На наших глазах в Киеве проходит учредительный съезд европейской антитрамповской партии – и, очевидно, вожаком этой партии станет президент Украины Владимир Зеленский», – говорит Килинкаров.

В этой партии нет единства и стабильности. Она не способна на конструктив и руководствуется идеологическими шаблонами.

«Какой смысл дальше с этими людьми о чем-то разговаривать, если все они заточены на войну и на противостояние инициативе Трампа по установлению мира на Украине?» – вопрошает Килинкаров.

А Трамп, как отметил в анализе его личности декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, не уважает тех своих оппонентов, которых не уважают окружающие. Тех, кого он считает слабыми.

Европа в Киеве свою слабость и нерешительность продемонстрировала в полной мере.

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