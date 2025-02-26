Президент США Дональд Трамп рассказал, что переименование Мексиканского залива в Залив Америки вызывает у него настолько сильные эмоции, что он готов расплакаться. Об этом Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете, трансляцию вел телеканал Fox News.

Ранее Трамп подписал указ, изменившие название залива, простирающегося между восточным побережьем Мексики и Флоридским мысом. После этого название залива изменилось в Google-картах. Морская граница в Мексиканском заливе между США и Мексикой начинается в центре устья Рио-Гранде. США имеют морскую юрисдикцию над своей частью Мексиканского залива, а Мексика - над своей.

В Google подчеркивали, что следуют GNIS (Geographic Names Information System), базе данных США с информацией о местоположениях. Пользователи Google-карт в Мексике продолжают видеть название «Мексиканский залив», а остальной мир - также оригинальное название, но с пометкой «Залив Америки» в скобках. 25 февраля Трамп рассказал журналистам, что «приходит в восторг», когда смотрит на карту.

«У меня на глаза наворачиваются слезы. Но я не хочу, чтобы вы сказали: «Трамп не выдержал и разревелся», - отметил президент США.

Ранее Трамп также подписал указ, предписывающий вернуть горе Денали название Мак-Кинли. Конгресс США переименовал гору Денали, расположенную на Аляске, в 1896 году, присвоив ей имя Мак-Кинли в честь 25-го президента США.

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В переводе с языка индейцев атабаски название Денали означает «Великий». Традиционное название горе вернули в 2015 году по решению 44-го президента США Барака Обамы.