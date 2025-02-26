Трамп не планировал «шоу заложников»: Израиль нашел повод разорвать сделку с ХАМАС

Израиль отложил очередной обмен палестинских заключенных из-за «унизительных церемоний» с освобожденными из сектора Газа заложниками.

«Израиль заявляет, что освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается до тех пор, пока «не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и не будет унизительных церемоний» при передаче израильских пленных в секторе Газа», – сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее ХАМАС освободил шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Перед этим их вывели на сцену, где они позировали с выданными им «сертификатами».

Бойцы движения также вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других – Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки.

«Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», – выразил свое возмущение отец Далала Илан Далал.

Напомним, в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены.

Всего в рамках сделки в Израиль вернулись 25 заложников и еще четыре тела погибших пленников. В секторе Газа остаются 63 заложника, не менее 20 из них живы. 27 февраля планируется передача четырех тел в обмен на большее количество заключенных, это будет последний запланированный обмен в рамках первого этапа сделки.

Зачем ХАМАС нужны эти церемонии? И действительно ли Израиль это так задевает? Или просто предлог нашли?

– Ну, на самом деле вопросы честолюбия у Израиля занимают особое положение, – уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

– По сути состоявшаяся договоренность о перемирии и так является болезненным ударом по достоинству еврейского государства, ведь изначально операция в секторе Газа ставила задачей уничтожение ХАМАС, теперь же Израиль вынужденно съел соглашение о недостигнутых результатах этой войны, приведших лишь к жертвам среди мирных палестинцев и ЦАХАЛ.

Когда оружие замолчало, главным итогом войны оказывается медийный эффект, и ХАМАС в этом отношении грубо пинает Нетаньяху постановками с критикой в его адрес от лица пленных, которые остаются у палестинского движения. Обмен 1 израильтянина на 100 палестинцев и без того является претенциозным, а формат этого действия грозит окончательно похоронить имидж израильского руководства перед избирателями.

США, конечно же, предложат что-то новое в ООН, но решения у этого кризиса нет и быть не может на полях дипломатии. Россия и Китай не примут радикальных шагов по сворачиванию палестинской автономии, и даже более того будут неустанно повторять слова о необходимости создания палестинского государства.

Решение у этого конфликта может быть только, когда один из народов покинет эти земли. В этом плане обе стороны приблизились к этому вопросу, когда многие палестинцы бежали из сектора Газа, а в свою очередь многие израильтяне выехали из страны, чтобы переждать войну в более спокойных местах.

– Вероятно, один из мотивов для правительства Биньямина Нетаньяху в данном случае – внутриполитический, – считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

– То есть это стремление вернуть поддержку заметной доли правых избирателей, которые изначально скептически смотрели на соглашение с ХАМАС, а после действий представителей этого движения при передаче заложников все более активно обвиняют израильское правительство в слабости.

Сюжет с передачей сначала «Красному кресту», а потом израильской стороне тел семьи Бибас стал еще одним поводом для усиления общественного недовольства в Израиле. В частности, по оценке израильских судмедэкспертов, представителями ХАМАС было передано тело другой женщины, а не Шири Бибас.

Кроме того, большой резонанс в СМИ получило обсуждение обстоятельств гибели Ариэля и Кфира Бибасов, которым на момент атаки ХАМАС в октябре 2023 года было 9 месяцев и 4 года соответственно. Их тела были переданы израильской стороне, при этом, по версии ХАМАС, дети погибли из-за авиаударов израильских ВВС, а по версии представителей ЦАХАЛ – были «убиты в плену в Газе в первые недели» после начала данной эскалации (то есть более года назад).

Можно отметить, что по ряду проведенных в Израиле соцопросов в середине февраля 2025 года рейтинг правящей партии «Ликуд» и правительственной коалиции в целом снизился. Для Нетаньяху рейтинги поддержки его партии важны, поскольку тема возможного распада правящей коалиции периодически возвращается в повестку, причем разногласия внутри этого альянса касаются не только внешнеполитических, но и, например, бюджетных вопросов. А значит, сценарий с досрочными парламентскими выборами премьеру Израиля приходится учитывать.

Но у действий израильского правительства могут быть и внешнеполитические мотивы. Ожидая прибытия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в правительстве Израиля могут рассчитывать добиться дополнительных уступок от ХАМАС.

«СП»: А ХАМАС зачем все это шоу? Они чего добиваются?

– Внутри ХАМАС сам факт компромиссов с Израилем также наверняка не вызывает энтузиазма, как и заявления Дональда Трампа о планах для Газы. Вероятно, с этим связаны и действия ХАМАС при передаче заложников – стремлением улучшить морально-психологическое состояние внутри движения и доказать населению сектора, что организация и в этой ситуации действует с позиции силы.

«СП»: Почему все не так гладко идет, как обещал Трамп? Какие еще засады ожидают мирный процесс?

– Чем более длителен и сложен мирный план, тем выше вероятность, что его реализация будет неоднократно останавливаться, а то и срываться. При этом и Израиль, и ХАМАС наверняка понимают, что в более долгосрочной перспективе реализация соглашения выглядит менее вероятной.

То есть обе стороны будут все время взвешивать, на каком этапе выгоднее для каждой из них вернуться к сценарию с возобновлением боевых действий, чтобы не оказаться на тот момент в еще менее выгодном положении.