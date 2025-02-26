Пока вы спали: иностранные бандиты в Польше и синяк на руке Трампа

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Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты. Речь идет о переименовании Мексиканского залива в Американский, пишет РИА Новости.

"Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся," – заявил Трамп.

СМИ: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Владимир Зеленский планирует поездку в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах", - сообщил ведущий телеканала в прямом эфире.

Туск заявил, что в Польше задержаны "многочисленные иностранные бандиты"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правоохранительные органы страны произвели многочисленные задержания иностранных бандитов, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Туска на платформе Х.

"Я получил подробную информацию от главы МВД о решительных действиях служб в отношении иностранных бандформирований. Были произведены многочисленные задержания. Пора депортировать", - написал Туск премьер-министр Польши.

Ранее министр внутренних дел и администрации страны, координатор спецслужб Томаш Семоняк рассказал об иностранных преступных группировках и бандитах, которые пытаются проникнуть в Польшу.

В Белом доме объяснили синяк на руке Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала откуда у президента США Дональда Трампа синяк на тыльной стороне ладони. По ее словам, он возник из-за частых рукопожатий, сообщает РИА Новости.

"У президента Трампа синяки на руках, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день", — завила Левитт, ее слова приводит NBC.

Отмечается, что синяк заметили во время встречи главы Белого дома с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник.

Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что лидер Украины Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает страну американцам. Он также назвал соглашение Украины и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов "глупостью Зеленского", пишет РИА Новости со ссылкой на запись Петро в социальной сети Х.