В Индии планируют визит премьера Моди на парад в честь Дня Победы в Москве

Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах в Нью-Дели.

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По его словам, визит Моди в Москву состоится «с большой вероятностью».

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Источник добавил, что парадный расчет индийских вооруженных сил может поучаствовать в параде на Красной площади.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву 9 мая.

Также Лавров рассказал, что президент РФ Владимир Путин посетит Китай в 80-ю годовщину победы над японским милитаризмом в конце августа — сентябре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День Победы очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент. При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение президента США в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.