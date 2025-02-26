В Польше раскрыли количество купленных для Украины комплектов Starlink

Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский сообщил о намерении страны отправить на Украину 5 тыс. комплектов спутникового интернета Starlink.

«Они (Starlink — RT.) уже частично оплачены и будут отправлены на Украину», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

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При этом Галковский добавил, что Starlink прибудут на Украину «в ближайшие недели или месяцы».

Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что в Польше не поддерживают отправку войск на Украину.

Кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен, в свою очередь, призвал покончить с культом Степана Бандеры на Украине.