Соглашение Украины и США по разработке украинских редкоземельных металлов является «глупостью» Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«Глупость Зеленского в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Глупость!», — высказался глава государства.

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Он также назвал глупостью тот факт, что украинцы сражаются против «славянских братьев», чтобы в конечном итоге сдать свою страну американцам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина отказалась от переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией.