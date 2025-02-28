Трамп анонсировал подписание соглашения с Зеленским по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным ресурсам с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произойдет в пятницу, во время визита политика в Вашингтон, передает РИА Новости.

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«Он будет здесь завтра в первой половине дня, и мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа», — сказал американский лидер.

Зеленский приедет к Трампу подписывать соглашение об украинских недрах

Он добавил, что достиг с Зеленским понимания, а также отметил, что сделка будет выгодна Украине. Трамп пообещал, что американские представители на территории республики «будут копать».

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Днем 26 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского подписать с Соединенными Штатами сделку по редкоземельным металлам.