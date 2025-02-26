Порошенко* заявил об уничтоженном доверии США к Украине

Украина утратила доверие США, за что Киеву придется заплатить. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил бывший президент Украины Петр Порошенко** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, голосование США и Израиля против украинской резолюции в ООН является «угрожающей ситуацией». Политик отметил, что из-за усилившихся разногласий между Киевом и Вашингтоном президент США Дональд Трамп будет стараться принимать решения без учета мнения Украины.

Порошенко рассказал о намерении участвовать в выборах

«Это сигнал потери доверия, которое уничтожили за последние месяцы. За потерю доверия придется платить. Если Соединенные Штаты проигнорируют вашу позицию, — это будет очень-очень-очень сложно», — сказал экс-президент.

Ранее Порошенко заявил, что конфликт между Евросоюзом и США, возникший на Мюнхенской конференции по безопасности, создал экзистенциальную угрозу для Украины.

«Мы проснулись в другой реальности. Речь идет о выживании Украины», — отметил он.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.