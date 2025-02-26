Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта. Политик отметил, что очень позитивно смотрит на то, что Трамп намерен сделать с данным конфликтом.

«И я полностью доверяю его (мнению о том — RT.), что эта война завершится в ближайшее время», — цитирует Келлога ТАСС.

Трамп: за помощь Украине в будущем по большей части будет отвечать Европа

Ранее Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения США и Россией соглашения по урегулированию конфликта.

В The New York Times при этом писали, что Украина без поддержки США продержится на поле боя «всего несколько месяцев».