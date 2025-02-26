В Раде объяснили слова Зеленского о готовности уйти в отставку

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти в отставку ради мира — всего лишь пиар-ход. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

Он обратил внимание, что заявление украинского лидера было сделано на фоне критики в его адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому по-русски с призывом о мире

«Таким образом, создается контр-картинка заявления Трампа о том, что Зеленский — диктатор», — отметил политик.

Он добавил, что Зеленский не стает покидать свой пост, поскольку без него невозможно продолжение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что согласен уйти в отставку, но есть два условия. Первым является мир на Украине, а вторым — членство страны в НАТО.