В Финляндии испугались одного шага Трампа из-за России
Президент США Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Об этом в интервью агентству STT заявил научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.
По его словам, Трамп может пойти на такой шаг, если РФ потребует возвращения НАТО к границам 1997 года. Эксперт подчеркнул, что из-за этого членство Финляндии и Швеции в альянсе может быть отменено.
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«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — сказал Лассила.
Он призвал готовиться к такому ходу событий, «сохранять хладнокровие» и не пугаться.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб предрек усиление НАТО после президентства Трампа.
«Я настроен оптимистично и полагаю, что наш альянс через четыре года будет еще сильнее и, возможно, тогда членом станет и Украина», — сказал он, подчеркнув, что НАТО позволяет США «надежно и дешево» продвигать свои интересы в Европе.