Трамп предположил, что Киеву хватит оружия до достижения соглашения с Россией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения США и Россией соглашения по урегулированию конфликта.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — передаёт слова американского лидера РИА Новости.

Трамп допустил отмену антироссийских санкций

Ранее Трамп заявил, что за помощь Украине в будущем по большей части будет отвечать Европа.

В The New York Times также писали, что Украина без поддержки США продержится на поле боя «всего несколько месяцев».