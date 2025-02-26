Трамп объявил о введении «золотых карт» в США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в Соединенных Штатах Америки через две недели стартует продажа «золотых» видов на жительство (ВНЖ), которые можно будет приобрести за пять миллионов долларов.

— Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту, — заявил президент США перед журналистами.

Помимо этого, Трамп также отметил, что в администрации не планируют утверждать данную меру в американском конгрессе, так как проект легален по всем канонам закона. При этом все средства, вырученные от программы, будут направлены в бюджет страны для погашения дефицита, передает РИА Новости.

Подобные «золотые визы» пользуются популярностью в России. За первые два года действия программы в стране было подано более 40 заявок от инвесторов из 14 стран мира, среди которых граждане США, Германии, Китая, Южной Кореи и Ирана.

Жизнь в США привлекла многих российских звезд после начала специальной военной операции. Однако специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее заявил, что звездные личности РФ, которые покинули страну, могут не ждать коллективной амнистии при возвращении.