Трамп назвал ответственных за оказание помощи Украине в будущем

Помощь Украине в значительной степени будут оказывать европейские страны, заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете.

По словам политика, сейчас США ничего не отправляют Украине.

Reuters: Трамп считает необходимым размещение на Украине «миротворческих сил»