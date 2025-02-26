Трамп назвал ответственных за оказание помощи Украине в будущем

Трамп: за помощь Украине в будущем по большей части будет отвечать Европа
Помощь Украине в значительной степени будут оказывать европейские страны, заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете.
По словам политика, сейчас США ничего не отправляют Украине.
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«Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа. Сейчас мы ничего не предоставляем. Знаете, это ведь тоже касается Европы», — цитирует Трампа ТАСС.