На всей территории Чили отключился свет, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национального энергооператора.

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По данным агентства, отключение света произошло в 15:16 по местному времени (21:16 по московскому времени). Оно затронуло территорию страны от Арики до региона Лос-Лагос. Кроме того в Сантьяго наблюдаются перебои с мобильной связью, в работе общественного транспорта, метро остановилось. Из-за отключения света многих сотрудников отправили домой, что привело к большому скоплению людей на автобусных остановках.

Национальный оператор уже запустил план восстановления энергоснабжения, причины произошедшего устанавливаются. Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы, чтобы поддержать работу воздушной гавани и обеспечить выполнение полетов. Та же ситуация наблюдается в больницах Чили — резервные мощности обеспечат им работу в течение нескольких часов.