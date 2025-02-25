Bild: исламисты могут совершить нападения во время Кельнского карнавала

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, может совершить нападения во время проведения Кёльнского карнавала, который пройдет с 27 февраля по 5 марта. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, правоохранительные органы ФРГ осведомлены о террористической угрозе и изучают возможные меры безопасности. Оперативная концепция полиции Кёльна будет адаптирована к предстоящим мероприятиям. Представитель органов сообщил Bild, что к угрозам следует относиться серьезно, но нельзя позволять себе терять самообладание - именно в этом и заключается цель террористов. Тем не менее он отметил, что стопроцентную безопасность на мероприятиях такого рода обеспечить невозможно.

Начало Кёльнского карнавала выпадает в 2025 году на 27 февраля, а завершится празднование 5 марта в Пепельную среду - день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей.

Ранее Bild писала, что террористическая группировка "Исламское государство", предположительно, создала новый сайт на немецком языке, где призывает к терактам в нескольких городах Германии, Австрии и Бельгии. Как указывало издание, органы безопасности этих трех стран всерьез воспринимают пропагандистские материалы группировки, поскольку там неоднократно происходили исламистские теракты, а правоохранители регулярно предотвращают подобные атаки. Неназванный источник в службе безопасности одной из перечисленных стран заявлял изданию, что в настоящее время призывы ИГ к терактам "распространяются очень быстро среди исламистов", этот процесс активизировался после нападения сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.