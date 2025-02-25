Вице-президент США заявил о нежелании Зеленского закончить конфликт

Владимир Зеленский не настроен на быстрое завершение конфликта с Россией, рассказал журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет Daily Mail.

Политик заметил, что во время встречи в Мюнхене указал украинскому лидеру на необходимость закончить конфликт как можно скорее, но тот «явно не понял этого».

Вэнс отметил, что Зеленскому не удастся повлиять на президента США Дональда Трампа с помощью критики в его адрес.

«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ. Все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — подчеркнул вице-президент.

Ранее украинский лидер сообщил, что Вашингтон требует прекратить огонь без предоставления гарантий безопасности. Он добавил, что Киев, в свою очередь, настаивает на том, чтобы западные партнеры представили военные и финансовые гарантии.

Зеленский полетит в США для подписания сделки по ресурсам

Среди них, вступление в ЕС, финансирование Западом украинской армии, которая будет составлять 800 тыс. солдат, развертывание иностранного военного контингента.