Зурабишвили выступила перед митингующими в Тбилиси

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила перед участниками акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Во вторник вечером в Тбилиси прошло несколько шествий по центральным улицам, посвященным 104-й годовщине советизации страны. В Грузии 25 февраля называют Днем советской оккупации, в этот день у административных зданий приспускают государственные флаги. После того, как участники шествий дошли с разных мест до центрального проспекта, к ним присоединилась Зурабишвили. Автомобильное движение на проспекте Руставели перекрыто.

Выступая перед зданием Тбилисской классической гимназии, расположенной рядом с парламентом Грузии, Зурабишвили вспомнила грузинских юнкеров, боровшихся с советской армией в 1921 году. Зурабишвили вновь повторила, что план противников власти остается прежним - требование повторных выборов в парламент. По ее словам, следует готовиться к назначению выборов и она готова выполнять координирующую роль.

В Грузии с 28 ноября ежедневно проходят акции протеста после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна в одностороннем порядке замораживает процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Первые две недели протестов сопровождались столкновениями протестующих с силовиками, которые применяли спецсредства для разгона демонстраций. Уже более двух месяцев акции носят мирный характер. Участники протестов ежедневно перекрывают движение перед парламентом.

Зурабишвили была президентом Грузии до 29 декабря прошлого года. После того, как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу на парламентских выборах 26 октября, 14 декабря прошли президентские выборы. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Коллегия выборщиков избрала Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов 26 октября и считает себя единственным легитимным президентом.