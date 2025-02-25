Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому с призывом

Мэр Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву части ДНР Руслан Требушкин призвал Владимира Зеленского заключить мирный договор с Россией, подчеркнув усталость жителей города от военных действий.

"Общаясь с жителями я от всех слышу: "мира, мира, мира". <...> Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, которые находятся на передовой, которых давно не меняли, люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", - сказал мэр на видео, опубликованном в его в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на русском языке, который запрещен в официальных коммуникациях.

Ранее результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS показали, что более 50% граждан Украины выступают за переговоры и компромиссное решение военного конфликта в стране с привлечением для этого лидеров других государств. Еще 19,5% опрошенных поддержали приостановку боевых действий и временную заморозку по нынешней линии соприкосновения. Таким образом, суммарно за завершение конфликта высказались 70,1% украинцев, следовало из данных опроса.

Российский президент Владимир Путин указывал, что Зеленский уклоняется от переговоров, потому что заключение мира приведет к отмене военного положения и проведению выборов на Украине.