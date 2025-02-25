Урсула фон дер Ляйен попросит Индию помочь с санкциями против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планирует обратиться к нему с призывом помочь в обеспечении санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

24 февраля ЕС ввел новые антироссийские санкции. В список попали не только российские, но и 53 зарубежные компании, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

По данным агентства, группа еврокомиссаров во главе с фон дер Ляйен 27–28 февраля посетит Нью-Дели.

Европейцы обсудят с индийской стороной расширение доступа на рынки, высокие тарифы Нью-Дели на европейские товары, ограничительные меры против России.

Источник отметил, что ЕС заинтересован в усилении санкций в отношении России, а Индия могла бы сыграть роль в прекращении конфликта на Украине и обеспечении прочного мира.

Кроме того, заметил собеседник агентства, стороны попытаются выработать рамки для определения повестки дня саммита Индия — ЕС, запланированного на конец года.

Напомним, что Индия официально не присоединилась к санкциям, которые ввели западные страны против России в 2014-2025 годах.