Замглавы Гагаузии задержан в аэропорту Кишинева

Замглавы Гагаузии Виктор Петров задержан в аэропорту Кишинева, сообщает портал Gagauznews.

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По данным СМИ, правоохранители задержали его в зоне прилета, на пограничном контроле. Ссылаясь на источники, журналисты сообщили, что Петров прибыл в Молдавию из Стамбула в 18:40 (19:40 по московскому времени).

Ранее прокуратура Молдавии задержала Александра Додона, брата экс-президента Молдавии, руководителя оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона. Это произошло после его приезда из России.

Его подозревали в незаконном обогащении. Другая информация не уточнялась.