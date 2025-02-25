Украина согласилась подписать договор с США о добыче ресурсов

Киев готов заключить с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных минералов на своей территории, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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Утверждается, что Украина пошла на попятную после того, как Штаты согласились отказаться от требования возместить $500 млрд. Кроме того, финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Киева от Вашингтона.

До этого газета The New York Times сообщала, что новая версия документа, обсуждавшаяся в понедельник, улучшена в пользу Украины по сравнению с предыдущими проектами. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в США для подписания договора «на этой или следующей неделе».

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24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.