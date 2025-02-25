На Украине сделали признание о покинувших страну гражданах

Большая часть украинских граждан, уехавших в другие государства, не вернётся в родную страну даже после завершения боевых действий, заявил министр национального единства Алексей Чернышов.

Его слова передаёт «СТРАНА.ua».

«70% украинцев не вернутся на Украину даже после войны... В страну вернутся только 30%», — считает Чернышов.

Ранее глава национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста должны уехать на родину.