На Украине сделали признание о покинувших страну гражданах

Чернышов: большинство уехавших украинцев не вернётся назад после СВО
Большая часть украинских граждан, уехавших в другие государства, не вернётся в родную страну даже после завершения боевых действий, заявил министр национального единства Алексей Чернышов.
Его слова передаёт «СТРАНА.ua».
«70% украинцев не вернутся на Украину даже после войны... В страну вернутся только 30%», — считает Чернышов.
Ранее глава национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста должны уехать на родину.