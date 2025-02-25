Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

Кандидат на пост первого заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг заявил о необходимости избегать обвинений в адрес России. Его слова приводит РИА Новости.

Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России
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Политик отметил, что подобные высказывания могут навредить переговорам.

«Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны», — сказал он.

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