Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России
Кандидат на пост первого заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг заявил о необходимости избегать обвинений в адрес России. Его слова приводит РИА Новости.
Политик отметил, что подобные высказывания могут навредить переговорам.
«Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны», — сказал он.