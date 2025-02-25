Над статуей Иисуса в Мексике заметили НЛО

Над статуей Иисуса в городе Силао на северо-западе Мексики заметили НЛО. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, загадочный объект заметили христиане, собравшиеся на мессу у религиозной достопримечательности Серро-дель-Кубилете. Свидетели необычного явления описали его как «похожий на Сатурн».

На кадрах, размещенных Daily Mail, видно, что НЛО зависло рядом с левой рукой 20-метровой статуи Иисуса.

Стоит отметить, что это не первый случай наблюдения НЛО в Мексике. В частности, в октябре 2024 года похожий объект заметили на автозаправочной станции в Куэрнаваке, который находится примерно в 400 километрах от Силао. Тогда очевидцы предположили, что объект может быть связан с соседним городом Тепостлан, известный своими древними пирамидами. Другая часть свидетелей посчитала, что это небесный фонарик, запущенный во время фестиваля Globos de Cantoya.