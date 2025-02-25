ABC: политика Трампа представляет для Украины «минное поле»

Руководство Украины пытаются определить курс движения по «минному полю», которое представляет собой политика президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник, близкий к киевским властям.

По его словам, позиция США по Украине «очень беспокоит» Киев, поскольку им приходится «полагаться на поддержку Вашингтона, которую Европа не способна полностью компенсировать».

«Руководство Украины пытается определить курс движения по минному полю, которое представляет собой второй срок Трампа», — добавил собеседник ABC, отметив, что Киев «стремиться соблюдать баланс в противодействии таким образом, чтобы не выглядеть обструкционистскими и упрямыми».

Напомним, что в последние дни отношения Трампа и Владимира Зеленского резко ухудшились. В частности, президент США обвинил Зеленского в «развязывании конфликта на Украине» и назвал «диктатором», предположив, что он затягивает конфликт ради финансовой выгоды.