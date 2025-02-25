Киев и Вашингтон приблизились к соглашению по полезным ископаемым

Соединенные Штаты и Украина близки к заключению соглашения по природным ресурсам, его новая версия содержит более выгодные для Киева условия. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Владимиру Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Украинский лидер не подписал первую версию проекта ни во время переговоров с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

По данным газеты, новая версия соглашения содержит более выгодные для Украины условия по сравнению с предыдущей.

В частности, из документа исключили требования о том, что Украина должна взять на себя обязательства о предоставлении $500 млрд доходов, полученных от природных ресурсов, включая газ, нефть и минералы.

Вместе с тем, соглашение по-прежнему не включает запрашиваемых Киевом гарантий безопасности.

Зеленский может приехать в США для подписания документа «на этой или следующей неделе», отметил источник.