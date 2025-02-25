"Союз Сары Вагенкнехт" потребует в суде отменить результаты выборов в бундестаг

Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) заявила о многочисленных нарушениях во время прошедших выборов в бундестаг и намерена оспорить результаты голосования в конституционном суде. Союзу не хватило 13 000, или же 0,028 процента голосов, чтобы преодолеть избирательный барьер, и в партии уверены, что произошло это не случайно.

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"Было сделано все, чтобы выдавить нас из бундестага", - заявила Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт указывает на то, что из 213 тысяч живущих за границей немцев, пожелавших принять участие в выборах, реально проголосовать смогла только небольшая часть. Остальные просто не получили вовремя бюллетени. Партия также обвиняет прессу в манипуляциях с рейтингами и экзитполами с целью повлиять на решение избирателей: показатели ССВ преднамеренно занижались, чтобы убедить немцев не голосовать за эту политическую силу. Кроме того, в некоторых избирательных округах обнаружились чуть ли не откровенные подлоги. В Аахене, например, ССВ не получил ни одного голоса, зато никому не известная партия со схожим названием набрала 7,5 процента.

Недополученные 13 000 голосов имеют принципиальное значение не только для самого ССВ. Пройди партия в бундестаг, то победившему на выборах Фридриху Мерцу пришлось бы договариваться о коалиции не только с социал-демократами, но еще и с "зелеными". Переговорный процесс в этом случае был бы значительно сложнее, а правительство, если бы его вообще удалось создать, - менее устойчивым. Проще говоря, "центристам" действительно было выгодно "выдавить" ССВ из бундестага, как утверждает Вагенкнехт. Правда, юристы пока оценивают судебные перспективы ССВ как довольно слабые, а решения суда ждут не раньше следующего года. Но подобные выигрышные прецеденты в Германии были. В частности, из-за многочисленных нарушений на выборах в бундестаг в 2021 году в Берлине позже было проведено повторное голосование.

Тем временем Мерц хочет в срочном порядке, до роспуска старого состава бундестага, утвердить новый спецфонд на перевооружение бундесвера. На этот раз, как сообщает агентство Bloomberg, на сумму в 200 миллиардов евро. А заодно отменить так называемый долговой тормоз, ограничивающий бюджетные заимствования, что позволит немецкому правительству получить дополнительные деньги на военные расходы и помощь Украине.

Оба решения требуют квалифицированного большинства в две трети голосов депутатов. Однако в новом составе парламента, который соберется на первое заседание в конце марта, этого большинства у Мерца уже не будет. "Альтернатива для Германии" и Левая партия получили по итогам выборов больше трети депутатских мандатов, что позволяет им заблокировать спецфонд и отмену "тормоза". Поэтому будущий канцлер так спешит. "У нас есть еще четыре недели", - заявил Мерц, которого в этой спешке поддерживают социал-демократы и "зеленые". При этом действующий пока канцлер Олаф Шольц не видит ничего особенного в том, что столь важные решения будут приняты, по сути, утратившим легитимность составом парламента. "Такое случается, хотя и редко", - сказал Шольц, указывая на то, что в 1998 году уходящие немецкие депутаты точно так же отправили бундесвер воевать против Югославии.

Мерц хочет в срочном порядке утвердить новый спецфонд на перевооружение бундесвера

Выступая в понедельник вечером с речью в партийном офисе ХДС, Мерц заявил, что на посту канцлера намерен заниматься прежде всего внешней политикой и обороной, и только затем миграцией и экономикой. Лидер консерваторов обещает повысить оборонные расходы, продолжать поддерживать Киев, а также укрепить военный потенциал Евросоюза, чтобы тот стал независимым от США. Последнее, впрочем, не должно вводить в заблуждение: никаких принципиальных изменений политического курса в отношении Вашингтона это обещание пока не означает. США сами давно толкают европейцев к военной самостоятельности, требуя от них нарастить военные расходы и возможности. И Мерц, можно сказать, просто следует американским пожеланиям, которые при новой администрации стали особенно настойчивыми.

Однако на укрепление обороны и помощь Украине нужны деньги, а взять их новому немецкому правительству, кроме как в кредит, больше негде. Обещанное Мерцем восстановление экономики если и произойдет, то принесет плоды не раньше чем через несколько лет. Пока же в бюджете Германии зияет огромная дыра, а прошлый "оружейный" спецфонд, принятый весной 2022 года, полностью израсходован. И если не принять новый, то скоро оборонные расходы Германии перестанут дотягивать до уровня в два процента от ВВП, не говоря уже о требуемых президентом Дональдом Трампом пяти процентах.