Призывы Владимира Зеленского вернуть Украине ядерное оружие вместо членства в НАТО представляются несерьезными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Ранее Зеленский заметил, что до вступления Украины в Североатлантический альянс, которое может затянуться на десятилетия, Киев должен иметь гарантии безопасности. Для этого Украине необходимо вернуть ракеты с ядерными боеголовками.

«Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны, и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением их проблемы», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь отметил, что число стран, обладающих ядерным оружием, следует сокращать, а не увеличивать.

На Украине потребовали гарантии безопасности вплоть до применения ядерного оружия

Вице-спикер Словакии и глава партии «Словацкая национальная партия» Андрей Данко сообщил, в свою очередь, что требования украинского лидера о ядерном оружии являются «наглостью».

По его мнению, Зеленский «потерял разум», а тот факт, что он остановил транзит российского газа, который поступал в Словакию, является «безобразной наглостью, неблагодарностью и заносчивостью».