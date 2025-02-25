В Белом доме обсуждают исключение Канады из альянса «Пять глаз»
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает исключение Канады из западного разведывательного альянса «Пять глаз». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что с такой инициативой выступил старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. Таким образом в Белом доме надеются побудить Канаду усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию.
При этом в FT указали, что пока неизвестно, как Трамп отреагировал на эту идею, но она широко обсуждается чиновниками в администрации президента США.
Напомним, что в «Пять глаз» входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Альянс направлен на взаимодействие в сфере совместного сбора и обмена разведывательными данными.