В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и промышленные предприятия

Несколько объектов инфраструктуры и промышленных предприятий получили повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и промышленные предприятия
© globallookpress.com

Ранее филиал энергетической компании "ДТЭК" информировал, что Приднепровская ТЭС полностью прекратила подачу тепла из-за аварии, часть жителей Днепра (бывший Днепропетровск) осталась без отопления на несколько дней.

В течение дня в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась пять раз.

В мире
Сергей Лысак
Днепропетровск
Украина