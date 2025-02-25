В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и промышленные предприятия

Несколько объектов инфраструктуры и промышленных предприятий получили повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Ранее филиал энергетической компании "ДТЭК" информировал, что Приднепровская ТЭС полностью прекратила подачу тепла из-за аварии, часть жителей Днепра (бывший Днепропетровск) осталась без отопления на несколько дней.

В течение дня в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась пять раз.