В США передумали исключать Канаду из альянса

Сообщения о том, что США хотят исключить Канаду из разведывательного альянса Five Eyes (англ. — «Пять глаз»), в который также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия не соответствуют действительности. Об этом заявил советник главы государства Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро в комментарии канадскому телеканалу CTV News.

© Lenta.ru

«Мы никогда, никогда не подвергнем риску нашу национальную безопасность с такими союзниками, как Канада. Никогда», — опроверг советник информацию.

Наварро также подчеркнул, что подобные идеи исключения Оттавы являются «безумными».

Ранее газета Financial Times сообщала, что администрация Трампа задумала исключить Канаду из разведывательного альянса Five Eyes. Как отмечает издание, данную идею предложил Наварро. Сам советник президента имеет репутацию человека, склонного оспаривать членство в многосторонних структурах. В частности, с его именем связывается выход США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) из которого США вышли в первый же день, когда Трамп пришел к власти в 2017 году.