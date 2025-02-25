Президент Польши поделился своим видением переговоров по конфликту на Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами являются подготовительным этапом к будущему диалогу Москвы и Киева при участии Вашингтона.

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Его слова приводит портал Do Rzeczy.

«Мы знаем, что есть разные предложения, есть предложения по Украине, которые также обсуждаются в публичном пространстве, но, конечно, в первую очередь их обсуждают представители как американской, так и украинской стороны. Прежде всего, нам нужно спокойно к этому подойти и понаблюдать, в каком направлении пойдут эти переговоры, потому что они ведут, как кажется, к прекращению [конфликта]», — сказал президент Польши.

Он также призвал предоставить Украине все необходимые гарантии безопасности.

Песков рассказал о новых переговорах России и США

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.