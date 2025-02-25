Президент США Дональд Трамп после подписания соглашения по минеральным ресурсам может избавиться от Владимира Зеленского, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его мнению, Трамп желает получить от украинского лидера соответствующий документ по сделке.

«Сносить Зеленского начнут тогда, когда такая подпись будет где-то стоять», — подчеркнул Дубинский.

По его словам, в настоящее время украинский лидер превратился в «лидера антитрампистской коалиции в Европе» под прикрытием конфликта с Россией.

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Ранее Дубинский сообщил, что Зеленский «кричит от страха» из-за обвинений в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.