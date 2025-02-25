Спонсоры партии Демократов США больше не хотят тратить на нее деньги

Спонсоры партии Демократов США больше не хотят тратить деньги на политическое движение, поскольку разочарованы их деятельностью. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Hill.

Как рассказал изданию один из спонсоров, поддерживающие демократов недовольны результатами последних президентских выборов, а также общим курсом партии. Большая часть этого разочарования связана с избирательной кампанией 2024 года.

«Они хотят, чтобы мы тратили деньги, и на что? Многим из нас ясно, что партия так и не усвоила урок 2016 года. Они работали по той же схеме и с теми же неэффективными стратегиями» — рассказал собеседник издания.

Помимо этого, с изданием также поговорил один из политтехнологов, который работал с Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По его мнению, на настроения спонсоров также сильно влияет тот факт, что они ничего не знают о дальнейших планах партии.

«Я слышу от членов НКДП, что они не очень верят в то, что мы сейчас делаем. Они не верят, что мы можем противостоять Дональду Трампу, так зачем терять доллары?» — заявил он.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что Демократическая партия может обойтись и без крупных спонсоров. Вместо этого они рекомендуют полагаться на мелкие пожертвования.