Мерца утвердили на пост председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц подавляющим большинством голосов утвержден на пост главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге (парламенте). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в партии.

По его информации, Мерц получил 98% голосов на учредительном собрании фракции. Всего было отдано 205 голосов. 201 депутат проголосовал за Мерца, 4 - против.