Президент США Дональд Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай в вопросах внутренней политики.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что при президентах США Джо Байдене, Бараке Обаме и Джордже Буше—младшем Вашингтон оказывал давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики. Однако Трамп отказался от этого.

«При Трампе эта напряжённость исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов», — говорится в материале.

Журнал добавляет, что источники напряжённости в отношениях всё же остаются, однако «общая атмосфера будет менее напряжённой».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что внешнеполитическое направление президента США Дональда Трампа ведёт к формированию нового миропорядка.